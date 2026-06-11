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Mejores momentos | 11 de junio

Guille pasa de la Letra oculta por 750 euros y la ola del público

No se lo ha pensado ni un momento. Cuando Jorge Fernández le ha dicho la cantidad que tiene acumulada, Guille ha decidido lanzarse a resolver el panel.

Guille pasa de la Letra oculta por 750 euros y la ola del público

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Qué oportuno ha sido el Me lo quedo que ha ganado Guille cuando ya sabía el panel.

Su compañero del atril azul, José, tenía 500 euros acumulados en su atril pero, al perder el turno, ahí se han quedado. Una oportunidad que ha sabido aprovechar muy bien el del atril amarillo.

Y es que, como dice el refrán, hay veces que 'más vale pájaro en mano, que cientos volando'. Así Guille no ha querido ni tirar de nuevo para levantar la letra oculta y conseguir el supercomodín.

¡No te pierdas esta jugada de Guille en La ruleta de la suerte!

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