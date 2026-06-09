"¡No me lo puedo creer!": Nella gana el Bote y pasa a la Final de La ruleta de la suerte

Ni ella misma se puede creer lo que acaba de lograr. Cuando Jorge Fernández ha comenzado a sumar cantidades y premios a su atril, parecía que no terminada nunca.

Nella ha logrado acumular, durante todo el programa, poco más de mil euros. Pero esa cifra se ha visto multiplicada en los últimos minutos gracias al Premio valorado en más de 300 euros y lo que ha conseguido antes de caer en el gajo dorado.

La concursante del atril amarillo ha adelantado a Alejandro en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte, y llega a jugarla con la friolera de 3.445 eurazos. ¡Enhorabuena Nella!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas