Alejandro triunfa gracias a la mala suerte de Nati en La ruleta

La valenciana ha perdido el turno después de haber regalado 200 euros y dos gajos buenísimos a Alejandro. Una ocasión que el concursante del atril rojo ha sabido aprovechar muy bien.

Alejandro, muy agradecido con su compañera, ha conseguido acumular hasta 850 euros levantando solo tres letras más. ¡Y por si fuera poco, una de ellas era la letra oculta!

Ha sido el público el que le ha insistido para usar la Doble letra, y gracias a ellos Alejandro ha destapado la letra oculta y se ha llevado el supercomodín antes de resolver el panel.

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