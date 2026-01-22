Mejores momentos | 22 de enero
Oído absoluto, el don de Marina desde que era niña ¿En qué consiste?
“Eres una superdotada de la música”, afirma Jorge Fernández tras escuchar la presentación de Marina.
Publicidad
Marina ha venido a concursar a La ruleta de la suerte desde Elche. La concursante del atril azul ha confesado durante su presentación que tiene un don: oído absoluto.
¿Sabes qué significa esto? La joven es capaz de reconocer cada nota musical de cualquier canción, de forma natural y sobre la marcha.
“Eres una superdotada de la música”, afirma Jorge Fernández tras escuchar la explicación de Marina sobre este don. ¡No te lo pierdas!
Publicidad