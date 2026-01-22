Oído absoluto, el don de Marina desde que era niña ¿En qué consiste?

Marina ha venido a concursar a La ruleta de la suerte desde Elche. La concursante del atril azul ha confesado durante su presentación que tiene un don: oído absoluto.

¿Sabes qué significa esto? La joven es capaz de reconocer cada nota musical de cualquier canción, de forma natural y sobre la marcha.

“Eres una superdotada de la música”, afirma Jorge Fernández tras escuchar la explicación de Marina sobre este don. ¡No te lo pierdas!