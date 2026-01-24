El problema más surrealista de Iker en su paso por La ruleta: "Es que ya me lo sé y tengo el bote a tiro"

Uno de los concursantes ha llegado a plantear "el problema" más surrealista que hemos visto en su paso por La ruleta de la suerte.

Tanto es así que el propio Jorge Fernández le pregunta sorprendido: "¿Ese es el problema? ¿Que tienes el bote a huevo?". Y al parecer, así ha sido.

"Tú piensa que es el 'Se lo doy' y así caerás en el Bote", ha bromeado el presentador por la cantidad de veces que ha caído el concursante en este gajo.

¡Iker ha pasado de 0 a 1.325 euros en un segundo! Ya quisiéramos más problemas como este todos los días en La ruleta... o en cualquier momento. ¡No te pierdas el vídeo!