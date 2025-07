El poema con el que Alberto ha sorprendido a Laura Moure, Jorge Fernández y a todo el público de La ruleta de la suerte

Alberto, un poeta que ha ganado diferentes premios de poesía, ha deleitado a todos los presentes en La ruleta de la suerte. En su presentación, ha querido sorprender a todos recitando un poema dedicado al programa.

Laura Moure, al igual que todos, ha quedado impresionada con esta dedicatoria tan bonita.

"No me lo va dar", comenta Jorge Fernández reflexivo al ver que Alberto vuelve a depositar el libro en su atril. Pero no, finalmente se lo ha regalado: "Lo he traído para ti", confirma el concursante al presentador.

Alberto, al terminar de recitar su poema, ha recibido una gran ola. Como bien ha dicho él: “Soy el primer concursante que se lleva una ola sin ganar dinero”. ¡No te pierdas el poema que ha dedicado al programa en el vídeo!