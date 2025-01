Pilar causa revuelo con su gusto por la música surcoreana, un género que Jorge Fernández desconoce por completo

Junto con la música indie española, la concursante ha dicho que le gusta mucho la música surcoreana. Jorge Fernández, que parecía no tener ni idea de este género le ha preguntado acerca de canciones y grupos famosos. A pesar de que ha mencionado a BTS o Black Pink, el presentador irónicamente ha respondido “Brad Pitt, muy buen actor”.

Jorge Fernández y Joaquín Padilla nos han demostrado que no tenían ni idea sobre este género, pero, quien parecía que era un gran fan es Nacho, el director. “K-pop” le mencionaba a Jorge por el pinganillo. Quizás este tipo de música no es tan extraña, porque Nacho no paraba de “taladrarle la oreja” diciendo que él controla mucho de música surcoreana.

