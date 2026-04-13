¡Pati resuelve el panel final añadiendo 7.000€ a su marcador global!

Pati ha querido reservarse la ‘ayuda final’, sabedora de que era la principal candidata para jugar la final. Al abrir el sobre amarillo que le ha ofrecido Laura Moure, la asturiana ha conseguido una vocal extra.

Aunque las letras que garantiza siempre el programa no hayan sido de gran ayuda para Pati, la elección de sus consonantes, junto con esa vocal extra, ha hecho que el panel se llenara de letras.

En apenas tres segundos, Pati ha resuelto del panel con la pista ‘tres que relajan’. Cuando Jorge Fernández ha abierto el sobre y ha revelado los 7.000€ que se llevará a casa la concursante, esta se ha llevado las manos a la cabeza tras haber ganado un total de 9.025€.