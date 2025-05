“A mí me parece súper difícil”: Jorge se lanza a demostrar sus dotes de freestyle gracias a los ánimos de sus compañeros

¡Jorge nos ha conquistado a todos con su autenticidad! El concursante es encuestador medioambiental por las mañanas e imparte clases particulares de finanzas y contabilidad por las tardes, pero en su tiempo libre le gusta jugar al póker y hacer freestyle.

Sus compañeros, Gwydion y Sonia, que tenían ganas de ver cómo se desenvolvía, le han animado a que improvisara, y Jorge, sin ninguna vergüenza, ha pedido una base a la banda y se ha lanzado a hacer una pequeña pieza dedicada a La ruleta de la suerte.

A Jorge le salían las palabras solas y ha demostrado que originalidad, no le falta: “No callabas, eh”, le decía Jorge Fernández alucinado con todo lo que se le pasaba por la cabeza. Hasta ha tenido que cortarle cuando no le estaba enfocando la cámara: “Cuando te tiras, ya no paras”, comentaba Jorge con entusiasmo.

Al concursante le iban viniendo ideas, las hilaba y con el ambiente del plató, se le ha alargado más el rap de lo que tenía en mente: “Esto es muy complicado, a mí me parece super difícil”, reconocía el presentador.

Aunque el programa es improvisado, tienen una base sobre algo, pero lo de Jorge ha sido desde 0. El concursante ha pasado un buen rato, y lo mejor es que nos lo ha contagiado a nosotros también. ¡No te pierdas este momentazo!