El panel que supera a todas las frases cursis: “A mí me dicen eso y no me vuelven a ver”

Javi ha resuelto este panel de ‘Frases cursis’ por 300 euros y el mensaje que contenía ha asustado a todos, especialmente a Jorge Fernández. El presentador ha asegurado que va más allá de todas las frases cursis y que “es demasiado”.

Pero él no ha sido el único que ha reaccionado negativamente a esta frase. Andrea, una de las concursantes, también se ha mojado: “A mí me dicen eso y no me vuelven a ver”, ha advertido a la audiencia protagonizando un divertido momento en ‘La ruleta de la suerte. ¡Más empalagoso imposible!

