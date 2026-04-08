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Mejores momentos | 8 de abril

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’

El logroñés ha ganado dos paneles consecutivos y se sitúa en cabeza con un total de 625€.

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’

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Adrián Moreno
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Amelia ha conseguido descifrar una letra oculta poco habitual, como es el caso de la ‘Ñ’, para obtener el ‘super comodín’, pese a no tener una gran cantidad económica en su marcador. Sin embargo, un ‘pierde turno’ ha hecho que Óscar mirara de reojo los gajos de su atril.

Sabiendo que el divulgador de inteligencia artificial contaba con el gajo del ‘me lo quedo’, Amelia ya intuía que iba a tener que despedirse del ‘super comodín’. No se lo ha tomado mal, ya que, al menos algún concursante le sacaba provecho si resolvía el panel.

Óscar, que ya contaba con varios gajos en su atril conseguidos en el panel anterior tras conseguir una suma de dinero no muy elevada pero suficiente para él, ha resuelto el panel por 275€, llevándose además el ‘super comodín’.

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