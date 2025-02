“Se nota que llevas mucho fuera de Bilbao”: Joaquín reta a Ander a seguir tirando para conseguir el supercomodín

En busca de la letra oculta, Ander ya no podía más y quería resolver, pero el público no le ha dejado. “Una nada más”, ha dicho el concursante. Ander, que seguía sin adivinar la letra oculta, no ha querido alargar más la jugada y ha intentado resolver, con la mala suerte de que su respuesta era incorrecta.

Ander no ha querido terminar ahí y ha consumido su comodín. Tras varios intentos, cuando ha dicho la “y”, ha encontrado su fallo en el panel, y es que el verbo que lo contenía no era “rajé”, sino “rayé”, pues como dice el concursante tiene más sentido: “Rajar el parqué… eso es que no se arregló mucho”.

Aunque Ander ya se sabía la respuesta, ha ido a por todas, y no quería resolver el panel sin conseguir el super comodín, también ha tenido mucho que ver el comentario de Jorge en su decisión: “Se nota que llevas mucho fuera de Bilbao, no te atreves”.

El orgullo bilbaíno ha podido con el concursante y hasta que no ha adivinado la letra oculta, no ha querido resolver. Ser de Bilbao es lo que tiene, ¿verdad Ander? Revive este gran momento de Ander y su esencia bilbaína.