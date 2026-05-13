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Mejores momentos | 13 de mayo

¡Más de 6.000 euros! Jone gana el Bote tras varios intentos fallidos

El que la sigue, la consigue. Y si no que se lo digan a la concursante del atril rojo que, gracias a su perseverancia se lleva más de 6.000 euros a casa.

¡Más de 6.000 euros! Jone gana el Bote tras varios intentos fallidos

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Jorge Fernández ha animado a esta concursante a que fuese a por el gajo dorado porque tenía muchas posibilidades en su tirada.

Jone ha tirado de La ruleta hasta en cuatro ocasiones en un intento de caer en el Bote, y aunque se ha llevado algún susto, la perseverancia tiene su recompensa.

La del atril rojo, no solo ha resuelto por el Bote sino que acumula los 2.500 euros a lo que ha ido ganando a lo largo del programa. ¡Se lleva a casa la friolera de 6.098 euros en total!

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