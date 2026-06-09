Mejores momentos | 9 de junio
La jugada maestra de Nella: ¡apura hasta el final y consigue su propósito!
La primera vez que ha decidido resolver ha sido para retractarse al momento porque no tenía nada de dinero en su atril.
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La concursante del atril amarillo ha dicho de resolver el panel cuando aún no tenía dinero acumulado, pero gracias al consejo de su compañera del atril azul ha seguido jugando.
Nella se ha venido arriba enseguida y unas pocas tiradas más le han hecho ganar el ansiado Comodín y más de 300 euros.
"Voy a seguir tirando que estoy en racha", ha asegurado la del atril amarillo. ¡No ha dejado ni una consonante sin levantar antes de resolver! Enhorabuena Nella.
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