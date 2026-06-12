Jorge Fernández se pone serio: "Lo que pone aquí va a misa"

Comienza La ruleta de la suerte con la Prueba de velocidad musical, pero antes Jorge Fernández ha contado un poco sobre el tema que protagoniza este panel.

Se trata de una canción de un grupo argentino afincado en Madrid: "Yo todo esto no lo sabía", responde Joaquín Padilla.

En cuanto al género musical de esta canción, Jorge Fernández se ha visto 'obligado' a ponerse serio: "Lo que pone aquí va a misa". ¿Será que ha habido una discusión previa sobre este asunto?

Descubre todo lo que ha ocurrido en el vídeo.

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