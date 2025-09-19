Mejores momentos | 19 de septiembre
Jorge Fernández se sorprende al descubrir el precio de un pinball
El presentador se ha quedado loco al darse cuenta de que equivale al precio de 4 tablas de windsurf.
Teresa ha venido a La ruleta de la suerte con el propósito de acumular algo de dinero para comprar un pinball que ubicará en su casa. Un objetivo claro que hará que juegue con muchas ganas.
En su presentación, la concursante ha comentado el precio exacto del pinball y Jorge Fernández no ha podido por menos que hacer una comparación: “Un pinball son 4 tablas de windsurf, que manera de tirar el dinero”.
Y es que, desde luego, cada uno gasta su dinero según sus preferencias. ¡Revive este momentazo y descubre el precio del pinball que quiere Teresa en el vídeo de arriba!
