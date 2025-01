Inma coge carrerilla y se coinvierte en la finalista tras dos exitosas rondas

Inma se ha puesto las pilas al final del programa, y aunque no ha empezado con buen pie, ha conseguido terminar victoriosa. Marcos era quien tenía más dinero entre los concursantes, pero la cosa ha cambiado y en la ronda final tenía que conseguir caer en el bote para superar a Inma y convertirse él en finalista.

Marcos no ha tenido suerte porque, a pesar de que ha tirado bastante fuerte para intentar caer en bote, la quiebra ha intervenido en su camino y ha perdido el turno y el dinero que había acumulado durante la jugada.

Inma, aunque no ha caído en el bote porque le quedaba una letra y ya no podía tirar más, ha conseguido pasar a la gran final con ni más ni menos que 2.475 euros. ¡Vaya remontada final Inma! Dale al play para no perdértelo.