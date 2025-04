“Hemos tenido dos oportunidades para intentarlo, pero no nos ha salido bien”: Laura no consigue remontar y pierde 1.950 euros en total

¡Laura ha empezado la jugada con energía! Con 750 euros, ha seguido tirando con tan buena suerte que ha esquivado la Quiebra y el Pierde turno y se ha quedado en el medio: los 100 euros: “Tenías una tirada súper difícil y lo has hecho muy bien”, le ha dicho Jorge Fernández animándola.

Pero su suerte no se ha quedado ahí, porque inmediatamente después, ha caído en el Me lo quedo para que nadie le pueda quitar sus 850 euros, y los gajos acumulados.

De lo que no se ha librado ha sido de caer en el Se lo doy en la siguiente tirada, quedándose al límite de los 200 euros: “La flecha está un poco complicada, pero hay más parte de la flecha aquí”, decía Laura insinuando que la flecha apuntaba más a los 200 euros que al Se lo doy. Aun así, no ha colado y ha perdido los 800 euros y los gajos acumulados, comenzando de nuevo.

La concursante ha caído en el x2 y se hubiera puesto con 1.600 eurazos si no hubiera perdido los 800 euros anteriores. Finalmente, ha conseguido remontar cayendo en la casilla de los 1.000 euros. Pero esta suerte le ha durado poco porque, como no se sabía la respuesta al panel, ha vuelto a tirar y ha caído en la Quiebra perdiendo 1.950 euros en total entre las dos jugadas: “Hemos tenido dos oportunidades para intentarlo, pero no nos ha salido bien”, ha comentado Jorge Fernández.

La ruleta de la suerte es así, o tienes buena suerte o mala suerte y en este caso a Laura no le ha acompañado en su jugada. ¡No te pierdas este momento!, dale al play.