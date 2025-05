“No hay que pensar en lo que se pierde”: Laura consigue remontar tras caer dos veces consecutivas en el Se lo doy

Laura se ha hecho con 300 euros y aunque iba bastante bien, ha caído en el Se lo doy porque ha tirado demasiado fuerte y le ha dado el dinero y el comodín a su compañera Lara.

Por suerte, no ha perdido el turno. Aun así, la jugada no ha ido a mejor porque, a pesar de que ha conseguido el gajo de Todas las vocales, ha caído por segunda vez consecutiva en el Se lo doy. ¡Qué pena porque ya empezaba a remontar! Laura había recuperado 225 euros y otro gajo más, pero ha tenido que volver a dar todo lo que tenía, esta vez a Dani: “La siguiente me toca a mí”, le decía Jorge Fernández a la concursante, que estaba siendo muy generosa con sus compañeros.

Laura ya se sabía la respuesta, pero no terminaba de remontar. Aunque ha caído en el x2, como no tenía dinero, seguía sin sumar nada. Con 325 euros, gracias a dos buenas tiradas, se ha arriesgado y ha intentado caer en el Me lo quedo, pero no lo ha conseguido por muy poquito: “La idea era magnífica, pero hemos caído en 50”, ha comentado el presentador.

Ahora sí, con 375 euros, Laura ha resuelto, y aunque no ha sido con el dinero que le hubiera gustado, no está nada mal: “No hay que pensar en lo que se pierde”, subrayaba la concursante. ¡Vaya jugada! Dale al play para revivirla.