Guille y su abuela, dos generaciones unidas por La ruleta de la suerte

No es ninguna novedad que muchos de los concursantes vienen a La ruleta de la suerte por influencia de amigos, parejas o familiares aficionados del programa. Sin embargo, hay algunas anécdotas que se sobresalen.

Al presentarse al plató, Guille ha contado que su abuela también ha participado cuando todavía se llamaba La ruleta de la fortuna. A Jorge Fernández le ha encantado esta curiosidad. “¿Y se ganó algo?”, le ha preguntado. El joven lo ha confirmado, “aunque en aquella época no se regalaba, dinero sino premios”.

Luego, el presentador ha empezado a detallar algunos de los premios que se podían conseguir, y algunos al público le ha costado creer. ¡Dale al play y descúbrelo cuáles son!