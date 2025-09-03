Antena 3 LogoAntena3
Arguiñano, impresionado con la receta de pan de muesli de Joseba: "Hace cosas que yo no había hecho nunca"

Para 6 chapatitas

Receta del pan de muesli de Joseba Arguiñano que debes probar

Karlos Arguiñano se ha quedado sorprendido ante esta receta de Joseba: "Hace cosas que yo no había hecho nunca".

Arancha Mela
Joseba Arguiñano ha elaborado un pan de muesli que sorprende, incluso a su padre, Karlos Arguiñano, quien reconoce que nunca se le había ocurrido hacer esta receta y ha exclamado: "Hace cosas que yo no había hecho nunca".

Para este pan de muesli, Joseba ha utilizado una mezcla de avena, avellanas y orejones. Sin embargo, se pueden usar otros cereales o frutos secos para que este pan sea de vuestro gusto. Lo importante es respetar los tiempos de reposo de la masa.

