Receta del pan de muesli de Joseba Arguiñano que debes probar

Joseba Arguiñano ha elaborado un pan de muesli que sorprende, incluso a su padre, Karlos Arguiñano, quien reconoce que nunca se le había ocurrido hacer esta receta y ha exclamado: "Hace cosas que yo no había hecho nunca".

Para este pan de muesli, Joseba ha utilizado una mezcla de avena, avellanas y orejones. Sin embargo, se pueden usar otros cereales o frutos secos para que este pan sea de vuestro gusto. Lo importante es respetar los tiempos de reposo de la masa.