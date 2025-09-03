Antena 3 LogoAntena3
Preocupación por las últimas fotos del hijo de Andrés Pajares: Andrés Burguera, irreconocible

El fotógrafo Raúl García es el autor de las instantáneas que han tenido una gran repercusión. Esta mañana se encontraba en la puerta de la vivienda del actor en busca de más información.

Andrés Pajares hijo

Publicado:

Raúl García 'Aplausito' hacía guardia frente a la casa Andrés Pajares para tratar de conseguir nuevos datos de la salud de Andrés Burguera, hijo del mítico actor español, que ha suscitado cierta preocupación en las últimas horas.

Hacía tiempo que no se sabía del hijo de Andrés Pajares. La última aparición pública de Burguera fue hace ya 6 años, en la presentación de un libro de su padre en 2019. Con traje y corbata, imagen elegante y cuidada, como de costumbre.

La periodista Gema López recordaba las grandes cantidades de dinero que se embolsó su hijo hablando de los problemas del padre: "No había límites. Se han juntado muchas cosas".

Desde entonces algo ha cambiado, la forma física de Andrés parece haberse deteriorado considerablemente. Se le ha podido ver paseando cabizbajo por las calles de Madrid.

Los dramas familiares irrumpieron en la década de los 2000 y las tensiones entre padre e hijo fueron una nueva constante en sus vidas hasta una reconciliación y ambos se dejaban ver habitualmente en las apariciones públicas del actor.

"Llama la atención"

La periodista ve al hijo de Andrés Pajares en un estado de calma y le sorprende la unión paternofilial que parece existir ahora.

"Un padre que está aislado, pero al que nosotros vamos a intentar entrevistar", explicaba Gema.

Tanto Gema como Raúl dudan que Andrés padre haya visto las imágenes de su hijo, quieren conocer su impresión y saber de su estado de salud.

"Si quieres renovar, no hay más"

Raúl intentaba durante toda la mañana contactar con Pajares, pero hasta el momento de la conexión, de manera poco exitosa.

Afirmaba que hace no tanto tiempo Andrés salía con frecuencia a pasear, pero tras hablar con una vecina, ésta le aseguraba que sigue en la casa.

Gema instaba a su compañero a que intentara ser invitado al interior de la casa para charlar con el actor. Raúl se sentía vigilado y delatado por el portero del edificio.

La petición de Gema a su compañero se tornaba en ultimátum y le proponía llegar por la vía diplomática o trepar hasta la vivienda: "Si quieres renovar, no hay más".

