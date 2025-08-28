Joseba Arguiñano prepara un plato original: sopa de lentejas con flan cremoso de queso

Joseba Arguiñano ha preparado una receta que probablemente no conozcas pero que te sorprenderá, sopa de lentejas con flan cremoso de queso. En realidad, son dos recetas en una porque el flan cremoso lo puedes presentar también como un rico aperitivo con panecillos.

Para acompañar el plato Joseba le ha puesto también panceta y picatostes. ¡Tienes que probarlo!