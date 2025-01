“He estado a punto de decir brillar”: Sonia ha estado cerca de equivocarse en el panel y perder todo lo acumulado

Sonia, una de las concursantes del programa de La ruleta de la suerte de hoy, se ha arriesgado a tirar una vez más con 125 euros y ha estado a punto de caer en la quiebra y perderlo todo, aunque no era mucho dinero ha sido un pequeño susto, pero el riesgo ha merecido la pena.

Con 525 euros acumulados y dudas de si usar la tarjeta de la “doble letra” o no, los ánimos del público le han convencido. Ha sido la letra “C” la que le ha ayudado a conseguir duplicar el bote y la que le ha llevado a responder al panel. Para resolver con mucha más cursilería a la frase cursi, le han puesto música de fondo.

Aunque la concursante ha confesado que ha estado a punto de equivocarse en el panel y decir “brillar” en lugar de “volar”, parece que los nervios no han podido con ella porque la respuesta era correcta. Jorge Fernández también ha notado los nervios de Sonia y ha añadido: “He visto que te has quedado pillada y no lo has dicho con esa cursilería propia del fondo musical”. Finalmente, el presentador le ha hecho repetir la frase de nuevo y esta vez ¡en condiciones!

No es a la primera concursante que se distrae con el fondo musical y seguramente tampoco sea la última. ¡Menos mal que todo se ha quedado en un susto! No te pierdas este momento y dale al play.