¡Decidido! Alonso pasa a la Final de La ruleta de la suerte sin Bote y sin riesgo

El concursante del atril amarillo no ha dejaba de car en los gajos de menor cantidad de La ruleta pero, poco a poco, ha ido acumulando algo de dinero.

Sin embargo, una tirada al gajo de 150 euros y una consonante repetida en el momento más oportuno, le han puesto en la tesitura de arriesgar o plantarse.

Cierto es que lo tiene un poco difícil para llegar al Bote, razón por la que Alonso ha decidido plantarse.

¿Lo mejor de todo? Pues que ni siquiera prescindiendo del Bote ni jugando un panel con crono, Alonso perdería la oportunidad de jugar la Final de La ruleta.

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