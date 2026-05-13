Nacho estrena su marcador completando un Panel Exprés de 750 euros

Hasta este panel, los tres concursantes han tenido la oportunidad de jugar a La ruleta de la suerte, pero solo la del atril rojo ha tenido la oportunidad de ganar una cantidad de dinero considerable.

Nacho, el concursante del atril amarillo no ha podido ganar nada hasta que se ha decidido a levantar el gajo Exprés. Gracias a este gajo ha terminado resolviendo, letra a letra, todo el panel completo.

El del atril amarillo ha terminado acumulando 750 euros de una tacada, con una gran ovación del público y una gran ola. ¿Conseguirá continuar esta buena racha en sucesivos paneles?