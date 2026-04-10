Mejores momentos | 10 de abril
Dani se queda ‘a un peldaño’ de sumar 2.500 euros en el Panel Final
Poco le ha faltado al concursante del atril azul para llevarse casi 5.000 euros a casa.
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¡En el último segundo! Dani ha resuelto los tres sinónimos, pero no a tiempo. Justo cuando el contador se ha puesto a cero, ha pronunciado “peldaño”.
Era el tercer sinónimo que le faltaba por decir, pero incluso si lo hubiera dicho a tiempo, tampoco se lo habrían dado por válido. ¿Cómo puede ser?
Jorge Fernández lo ha explicado en el vídeo. No te lo pierdas y descubre la razón por la que esto ocurre en algunas ocasiones.
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