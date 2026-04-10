Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 10 de abril

Dani se queda ‘a un peldaño’ de sumar 2.500 euros en el Panel Final

Poco le ha faltado al concursante del atril azul para llevarse casi 5.000 euros a casa.

Dani se queda ‘a un peldaño’ de sumar 2.500 euros en el Panel Final

Publicidad

¡En el último segundo! Dani ha resuelto los tres sinónimos, pero no a tiempo. Justo cuando el contador se ha puesto a cero, ha pronunciado “peldaño”.

Era el tercer sinónimo que le faltaba por decir, pero incluso si lo hubiera dicho a tiempo, tampoco se lo habrían dado por válido. ¿Cómo puede ser?

Jorge Fernández lo ha explicado en el vídeo. No te lo pierdas y descubre la razón por la que esto ocurre en algunas ocasiones.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Dani se queda ‘a un peldaño’ de sumar 2.500 euros en el Panel Final

Dani se queda ‘a un peldaño’ de sumar 2.500 euros en el Panel Final

Imagen del portavoz de Más Madrid

"No te dan salas en los tanatorios porque eres gitano": Un diputado de etnia gitana denuncia discriminación

¡Panelazo con susto incluido! Se equivoca al resolver por más de mil euros

¡Panelazo con susto incluido! Se equivoca al resolver por más de mil euros

Raúl García en Espejo Público.
Informaciones de Raúl García

El joven que ha matado a un niño de 11 años en Madrid tenía una enfermedad mental y hablaba a los niños de películas violentas

Manel Fuentes se cuela en La ruleta con motivo del estreno de Tu cara me suena
Mejores momentos | 10 de abril

Manel Fuentes se cuela en La ruleta con motivo del estreno de Tu cara me suena

Chipirones salteados con morcilla
Para 4 personas

Arguiñano, sobre la receta de chipirones salteados con morcilla: "¡Qué buena pinta, es totalmente distinto!"

Además de la pinta que tienen estos chipirones salteados con morcilla, es un plato que, bien equilibrado, puede darte energía sostenida y contribuir a una alimentación variada y sabrosa.

Imagen de detective seguros
Estafas

Se dispara el fraude a las aseguradoras: "Vemos desde la coja que camina hasta el ciego que ve"

La picaresca va en aumento y ya supone un fraude millonario: cerca de 800 millones de euros al año. Desde accidentes fingidos hasta imágenes manipuladas con inteligencia artificial, las aseguradoras intensifican la vigilancia ante un fenómeno cada vez más sofisticado.

Secreto ibérico asado con manzana, de Arguiñano: "Una receta muy fácil de hacer y muy rica de comer"

Secreto ibérico asado con manzana, de Arguiñano: "Una receta muy fácil de hacer y muy rica de comer"

Imagen de la detención

"¡Quítate! Tiene sangre en las manos": así vivieron los agentes la brutal detención a los asesinos de un hombre en Benimámet

García Page, sobre sus calcetines.

La anécdota de Emiliano García- Page con sus calcetines en Espejo Público: "Son extraordinarios"

Publicidad