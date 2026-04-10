¡Panelazo con susto incluido! Se equivoca al resolver por más de mil euros

El concursante del atril azul ha tenido la suerte de caer en el gajo de los 1.000 euros al comienzo del panel. Y aunque ha apurado en sus tiradas, poco a poco, se ha ido haciendo con más dinero acumulado en su atril.

Cuando ha llegado la hora de resolver, Dani no lo ha hecho correctamente y no por equivocarse con alguna letra como pasa a veces, sino por no leer bien todo el panel.

Suerte que tenía un comodín muy bien guardado y ha podido usarlo para volver a intentar resolver correctamente. Pero el susto se lo ha llevado, él y todos los presentes en La ruleta de la suerte.