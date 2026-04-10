Mejores momentos | 10 de abril
¡Panelazo con susto incluido! Se equivoca al resolver por más de mil euros
Un susto descomunal el que se ha llevado Dani al resolver el panel y equivocarse en el intento.
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El concursante del atril azul ha tenido la suerte de caer en el gajo de los 1.000 euros al comienzo del panel. Y aunque ha apurado en sus tiradas, poco a poco, se ha ido haciendo con más dinero acumulado en su atril.
Cuando ha llegado la hora de resolver, Dani no lo ha hecho correctamente y no por equivocarse con alguna letra como pasa a veces, sino por no leer bien todo el panel.
Suerte que tenía un comodín muy bien guardado y ha podido usarlo para volver a intentar resolver correctamente. Pero el susto se lo ha llevado, él y todos los presentes en La ruleta de la suerte.
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