¡Cristina se arriesga a volver a tirar y consigue caer en la casilla exprés!

Cristina lleva viendo el programa de La ruleta de la suerte diariamente desde hace 18 años. No sabemos si será eso o la suerte del principiante, pero ¡hoy está que se sale! A pesar de que tenía 650 euros en el marcador y estaba a punto de lanzarse a responder el panel, decide tirar una vez más y tiene la suerte de caer en la casilla exprés, que ha levantado al acertar la consonante “v”.

En menos de 30 segundos la concursante ha conseguido adivinar el panel que escondía la respuesta de: “No soporto ver un calendario del año pasado”, con la que se ha llevado 1.050 euros más, ¡400 euros más de lo planeado!

Se dice que el que no arriesga, no gana, y la racha de Cristina le ha llevado a acumular 2.150 euros en el marcador. ¡Qué maquina! No te pierdas la jugada de Cristina, ¡dale al play!