Cristina apunta alto y consigue el súper comodín de La ruleta de la suerte

Si algo nos ha demostrado hoy Cristina es que el que la sigue, la consigue. No conforme con los 375 euros ha decidido volver a tirar para ver si conseguía el super comodín.

La concursante ha conseguido caer en la casilla del 3 por 100 y ha adivinado las dos consonantes restantes del panel: la c y la p, la letra oculta con la que ha conseguido llevarse el súper comodín. Con 575 euros acumulados, la concursante ha respondido correctamente al panel: “Te encantan los sillones con reposapiés”

¿Y a quién no le gustan, con lo cómodos que son? Aprovechando la respuesta de Cristina, Jorge ha comentado que a él no le ha llegado todavía, a lo que Laura ha respondido: “Porque los sillones con reposapiés no se llevan, ¿pero a que una cheslón si te gusta?”, con ese toque de humor que la representa.

¡Cuántas olas se ha llevado hoy la concursante! Desde luego ha dejado a todo el público y a sus compañeros sorprendidos por su capacidad para resolver los paneles. ¡No te pierdas a Cristina y sus increíbles jugadas de hoy!