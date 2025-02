Carla no consigue llevarse su panel favorito: el aguafiestas

Carla parecía que se conformaba con 350 euros y quería responder. Pero por si acaso, ha querido comprar la “i” para asegurarse. Esa vocal le ha roto los esquemas y ha seguido tirando.

Había dos opciones en el panel: padre o madre. Ella se ha decantado por la primera y la respuesta no era correcta. Le ha sustituido Roser, pero la pobre se ha dado cuenta de que este concurso no es el que mejor se le da. Aunque ha conseguido avanzar un poquito, a la hora de decir una letra se ha quedado bloqueada y no ha sabido responder.

A pesar de que “llegó el aguafiestas” era su panel favorito, Carla no ha conseguido resolverlo, ¡qué pena Carla! Aun así, la concursante ya ha acumulado un buen dinerito y lo que queda. ¡Revívelo!