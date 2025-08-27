MEJORES MOMENTOS | 27 DE AGOSTO
El pésimo arranque de los concursantes de La ruleta en la prueba rápida
El propio Jorge Fernández se mostraba impaciente al ver que los concursantes no eran capaces de acertar el panel y los segundos seguían corriendo.
Ninguno de los concursantes de La ruleta de la suerte conseguía adivinar este panel de la prueba rápida. La situación ha sido estresante para todos, pero más aún para nuestro presentador.
Jorge Fernández ha exclamado: “¡A ver, si total da igual y cambiamos de panel!”. En ese momento, incluso los integrantes de la banda dudaban de si finalmente cantarían la canción.
