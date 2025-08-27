El pésimo arranque de los concursantes de La ruleta en la prueba rápida

Ninguno de los concursantes de La ruleta de la suerte conseguía adivinar este panel de la prueba rápida. La situación ha sido estresante para todos, pero más aún para nuestro presentador.

Jorge Fernández ha exclamado: “¡A ver, si total da igual y cambiamos de panel!”. En ese momento, incluso los integrantes de la banda dudaban de si finalmente cantarían la canción.

¿Habrán acertado el panel? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!