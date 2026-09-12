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¿Cuántos alimentos se te ocurren?: El divertido juego a contrarreloj de Joseba Arguiñano con Dafne Fernández

Joseba Arguiñano ha aprovechado la visita de Dafne Fernández a su cocina para plantearle un divertido juego a contrarreloj. ¡No te lo pierdas!

Joseba Arguiñano y Dafne Fernández

¿Cuántos alimentos se te ocurren?: El divertido juego a contrarreloj de Joseba Arguiñano con Dafne Fernández

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Borja Tamayo
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Mientras los crepes de espinacas con pollo César se iban preparando, Joseba Arguiñano ha querido plantear un nuevo juego a Dafne Fernández: Sopa de Letras. El funcionamiento es bien sencillo, habiendo de sacar una letra de una sopera y, en 20 segundos, la actriz tiene que decir diez alimentos.

Así, Dafne sacaba la letra ‘M’ y la cuenta atrás daba comienzo: “Menta, mantequilla, morcilla, mermelada, miel, morcilla, marisco, mazorca de maíz y… ¿mamá?”. Efectivamente, la actriz ha repetido la morcilla y se ha quedado a tres palabras del triunfo. ¡Sorprendente que no haya mencionado la mayonesa que estaba preparando!

Joseba tenía unas cuantas ideas en el cajón, incluyendo el melón, la manzana y la mandarina. Y es que Dafne había olvidado las frutas; algo que el chef ha asociado a su visita al plató: “Has venido al norte y vas a por alimentos de verdad”. ¡Vuelve a disfrutar del juego completo en el vídeo de arriba!

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