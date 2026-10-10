Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TESTIMONIO

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

El exjugador del Real Madrid recordó cómo vivió los insultos de la grada y cuánto afectó a su familia.

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

Míchel habló con naturalidad de los cánticos homófobos que recibía en los campos: "Yo creo que era una situación que la he llevado con naturalidad. Mi mujer la sufrió más: iba al mercado y la gente la miraba".

Recordó que lo aguantó porque le daba igual: "Ahora me hace gracia, dentro de lo que tiene poca gracia, cuando la gente habla de homosexualidad en el deporte. Yo tuve que aguantar mucho eso, pero es que me daba igual".

Máximo Huerta reflexiona sobre los insultos homófobos en el fútbol

En ese momento, Máximo Huerta reflexionó sobre el uso de la homosexualidad como insulto: "Es malo hasta cuando lo eres. Quiero decir, porque suena como insulto. Suena como con odio".

El encuentro de Míchel con Valderrama

Míchel contó su versión de un encuentro con Valderrama en un partido Europa-América: "Él venía con su mujer y le iba haciendo comentarios de que era yo. Cuando llegué a su altura le dije: que te lo robo".

Además, recibió un vídeo del propio jugador colombiano, que quiso mandarle un mensaje de cariño: "Míchel, te saluda el pibe Valderrama con mucho cariño".

"Vamos a continuar con la lucha que hizo": Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, se pronuncia tras su fallecimiento

"Vamos a continuar con la lucha que hizo": Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, se pronuncia tras su fallecimiento

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Lola Índigo en La Voz

¿Lola Índigo o Pablo López? Un talent invierte los papeles y somete a un divertido ‘casting’ a los coaches de La Voz

Ana en La ruleta de la suerte

“Hasta que no aprenda a ahorrar, no me pide matrimonio”: la curiosa motivación de Ana para ir a La ruleta

Lola Índigo
A las 22.00 horas

Él solo con su guitarra provoca las lágrimas de Lola Índigo: el próximo viernes, nuevas Audiciones a ciegas de La Voz

Melendi en La Voz
Mejores momentos | Audiciones

“¡No sabía que venías!”: Melendi se reencuentra en La Voz con el profesor de música de sus hijos

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas
ASÍ LO CUENTA

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

La aventura ha llegado a la cocina de Joseba Arguiñano de la mano de Martín Ibarrola, quien ha contado las increíbles expediciones que ha llevado a cabo por el Amazonas.

El fallo más divertido de Moisés en AlaZ: convierte en protagonista a Supremme de Luxe
¡Gran improvisación!

La derrota más divertida de Moisés: convierte un fallo en un guiño inesperado a Supremme de Luxe

El concursante, dando por hecha ya su derrota en el AlaZ del jueves, se inventó la respuesta convirtiendo en protagonista a la drag queen, presente entre los invitados de la tarde.

Sara Carbonero revela cómo la prensa condicionó su vida: "La invasión comienza en el momento en el que pierdes tu libertad"

Sara Carbonero revela cómo la prensa condicionó su vida: "La invasión comienza en el momento en el que pierdes tu libertad"

Melendi en La Voz

La increíble conexión asturiana entre Melendi y Javier en La Voz: “Para que luego digan que Dios no existe”

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

"Tenemos un gajo que puede cambiar la vida": La ruleta de la suerte noche empieza con mucho dinero en juego

Publicidad