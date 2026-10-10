Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Míchel habló con naturalidad de los cánticos homófobos que recibía en los campos: "Yo creo que era una situación que la he llevado con naturalidad. Mi mujer la sufrió más: iba al mercado y la gente la miraba".

Recordó que lo aguantó porque le daba igual: "Ahora me hace gracia, dentro de lo que tiene poca gracia, cuando la gente habla de homosexualidad en el deporte. Yo tuve que aguantar mucho eso, pero es que me daba igual".

Máximo Huerta reflexiona sobre los insultos homófobos en el fútbol

En ese momento, Máximo Huerta reflexionó sobre el uso de la homosexualidad como insulto: "Es malo hasta cuando lo eres. Quiero decir, porque suena como insulto. Suena como con odio".

El encuentro de Míchel con Valderrama

Míchel contó su versión de un encuentro con Valderrama en un partido Europa-América: "Él venía con su mujer y le iba haciendo comentarios de que era yo. Cuando llegué a su altura le dije: que te lo robo".

Además, recibió un vídeo del propio jugador colombiano, que quiso mandarle un mensaje de cariño: "Míchel, te saluda el pibe Valderrama con mucho cariño".