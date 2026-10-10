La increíble conexión asturiana entre Melendi y Javier en La Voz: “Para que luego digan que Dios no existe”

Javier ha conseguido firmar una actuación sublime en la cuarta noche de Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Tal ha sido el nivel que, Melendi, pese a haber dudado hasta el último instante, ha decidido lanzarse con todo a por él.

Sin embargo, la mayor sorpresa del coach ha llegado cuando ha descubierto la sorprendente conexión que les une: ambos son asturianos. “Madre mía, qué cosas más extrañas”, ha dicho el artista llevándose las manos a la cabeza ante semejante casualidad.

De hecho, Melendi ha notado tanta conexión con su paisano, que ha afirmado que Dios existe únicamente por coincidencias como esta. ¡No te lo puedes perder!