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La increíble conexión asturiana entre Melendi y Javier en La Voz: “Para que luego digan que Dios no existe”

El coach se ha deshecho en elogios hacia el talent asturiano después de haber sido el único que se ha girado.

Melendi en La Voz

La increíble conexión asturiana entre Melendi y Javier: “Para que luego digan que Dios no existe”

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Javier ha conseguido firmar una actuación sublime en la cuarta noche de Audiciones a ciegas de La Voz 2026. Tal ha sido el nivel que, Melendi, pese a haber dudado hasta el último instante, ha decidido lanzarse con todo a por él.

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Sin embargo, la mayor sorpresa del coach ha llegado cuando ha descubierto la sorprendente conexión que les une: ambos son asturianos. “Madre mía, qué cosas más extrañas”, ha dicho el artista llevándose las manos a la cabeza ante semejante casualidad.

De hecho, Melendi ha notado tanta conexión con su paisano, que ha afirmado que Dios existe únicamente por coincidencias como esta. ¡No te lo puedes perder!

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