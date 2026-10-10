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“Hasta que no aprenda a ahorrar, no me pide matrimonio”: la curiosa motivación de Ana para ir a La ruleta

Ana ha visitado La ruleta de la suerte con la intención de casarse; sin embargo, no precisamente para gastar el dinero en la boda. ¡Así lo ha contado!

Ana en La ruleta de la suerte

“Hasta que no aprenda a ahorrar, no me pide matrimonio”: la curiosa motivación de Ana para ir a La ruleta

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Borja Tamayo
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Los concursantes visitan La ruleta de la suerte con todo tipo de objetivos en mente. Viajar, reformar una vivienda, darse un capricho… ¡Incluso casarse! Sin embargo, el caso de Ana ha sido especialmente llamativo porque, si bien la boda está dentro de sus planes, la realidad es que no necesita un buen premio para conseguirlo.

Durante su presentación, la concursante ha hablado de sus aficiones, como es el caso de correr. Un hobby sano, pero caro; fruto de todos los gastos asociados al deporte: “Las inscripciones cada vez son más caras, el viaje, conseguir dorsal, la ropa, las zapatillas… Va mucho dinero ahí”.

Ahora bien, la sorpresa real ha llegado cuando Jorge Fernández ha sacado a relucir que lo ganado en el programa “lo va a ahorrar porque se va a casar”. No obstante, no es un bote para costear la boda: “Mi pareja me ha dicho que hasta que no aprenda ahorrar, no me pide matrimonio”.

“A raíz de esa conversación le dije que una forma de conseguir dinero es ir a La ruleta”, continuaba explicando Ana: “Mucho o poco, lo que me toque, lo voy a ahorrar. No me voy a gastar ni un euro”. Por lo tanto, su verdadera meta no reside en conseguir mucho dinero, sino en mantener lo que se lleve tanto tiempo como le sea posible.

¿Lo conseguirá? ¡De ello depende su boda! Puedes ver las divertidas declaraciones completas en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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