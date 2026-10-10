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A las 22.00 horas

Él solo con su guitarra provoca las lágrimas de Lola Índigo: el próximo viernes, nuevas Audiciones a ciegas de La Voz

Lola Índigo no podrá contener la emoción al escuchar a un aspirante que se presenta a La Voz acompañado únicamente de su guitarra.

Lola Índigo

Él solo con su guitarra provoca las lágrimas de Lola Índigo: el próximo viernes, nuevas Audiciones a ciegas de La Voz

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Julián López
Julián López
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Con el pasar de las Audiciones, los coaches de La Voz van completando poco a poco sus equipos. Pero, para ellos, siempre hay una voz diferencial. Lola Índigo busca algo que le despierte de verdad, y eso lo descubrirá en el próximo programa de Audiciones a ciegas.

Él solo, acompañado únicamente de su guitarra, protagoniza un espectáculo acústico en un escenario tan imponente como el de La Voz. Los coaches se emocionan al escucharle, incluso Lola Índigo no puede contener las lágrimas.

¿Será esta la voz que necesita Lola para redondear su equipo? El próximo viernes, a las 22.00 horas, nuevas Audiciones a ciegas de La Voz.

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