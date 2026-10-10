Él solo con su guitarra provoca las lágrimas de Lola Índigo: el próximo viernes, nuevas Audiciones a ciegas de La Voz

Con el pasar de las Audiciones, los coaches de La Voz van completando poco a poco sus equipos. Pero, para ellos, siempre hay una voz diferencial. Lola Índigo busca algo que le despierte de verdad, y eso lo descubrirá en el próximo programa de Audiciones a ciegas.

Él solo, acompañado únicamente de su guitarra, protagoniza un espectáculo acústico en un escenario tan imponente como el de La Voz. Los coaches se emocionan al escucharle, incluso Lola Índigo no puede contener las lágrimas.

¿Será esta la voz que necesita Lola para redondear su equipo? El próximo viernes, a las 22.00 horas, nuevas Audiciones a ciegas de La Voz.