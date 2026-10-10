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AVANCE | 10 de octubre

"Tenemos un gajo que puede cambiar la vida": La ruleta de la suerte noche empieza con mucho dinero en juego

La ruleta de la suerte noche se caracteriza por los grandes premios que hay en juego. En especial uno que Laura Moure afirma que “puede cambiar la vida” a los concursantes. ¿Se lo llevará alguno de ellos?

Laura Moure y Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche

"Tenemos un gajo que puede cambiar la vida": La ruleta de la suerte noche empieza con mucho dinero en juego

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Borja Tamayo
Publicado:

No bastante con el programa diario, Laura Moure y Jorge Fernández traen al horario nocturno La ruleta de la suerte. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede de lunes a domingo a medio día, aquí los premios son absolutamente estratosféricos.

“Tenemos un gajo que puede cambiar la vida”, afirma con seguridad Laura al salir al plató. Y no exagera: Son 100.000€ que podrían irse directamente al bolsillo de alguno de los concursantes.

¿Será hoy el día en el que esta casilla brille? ¡No te pierdas La ruleta de la suerte noche! Esta noche, a partir de las 22 horas, en Antena 3.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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