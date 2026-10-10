"Tenemos un gajo que puede cambiar la vida": La ruleta de la suerte noche empieza con mucho dinero en juego

No bastante con el programa diario, Laura Moure y Jorge Fernández traen al horario nocturno La ruleta de la suerte. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede de lunes a domingo a medio día, aquí los premios son absolutamente estratosféricos.

“Tenemos un gajo que puede cambiar la vida”, afirma con seguridad Laura al salir al plató. Y no exagera: Son 100.000€ que podrían irse directamente al bolsillo de alguno de los concursantes.

¿Será hoy el día en el que esta casilla brille? ¡No te pierdas La ruleta de la suerte noche! Esta noche, a partir de las 22 horas, en Antena 3.