Onda vital acuática: Marron organiza un espectacular experimento bajo el agua

Marron ha aprovechado la visita de Paula Echevaría a El Hormiguero para demostrar el poder de la ciencia, esta vez debajo del agua. Y es que, si bien ya había dejado sin palabras a la actriz en el plató principal, ha querido llevar al equipo al escenario más grande para mostrar el poder del aire en una piscina.

Todo ha empezado con un submarinista tirando una bandeja de vasos de agua al crear anillos con los puños. Así, dando un golpe con sus manos, conseguían proyectar el agua para que girara sobre sí misma y se formaran dichos anillos con el aire. Estos han impactado directamente con la bandeja en cuestión para que los vasos cayeran sobre la piscina.

Acto seguido, ha repetido el movimiento para atrapar en uno de los vórtices creados una pequeña cinta. Un experimento muy visual que, en la repetición, ha dejado clara la belleza de lo que estaban haciendo.

No bastante con esto, han traído un dron de rescate para elevar más si cabe la espectacularidad. Con un voluntario fingiendo estar ahogándose en la piscina, han activado el dispositivo para demostrar cómo son estos trabajos de salvamento. ¡Increíble!

¿Te has perdido estos experimentos? Dale play al vídeo de arriba y disfruta del vídeo completo.