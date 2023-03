Joaquín, listo para saltar al escenario con Alejandro Sanz: “Algo tengo preparado”

Alejandro Sanz y Joaquín Sánchez se encuentran en el último programa de 'La penúltima y me voy', y el futbolista lo celebra por todo lo alto.

¡Joaquín se va a subir al escenario con el cantante! Eso sí, Sanz le avisa que su presencia debe notarse: "¿Te has preparado algo?", pregunta el cantante, a lo que el futbolista afirma rotundamente: "Algo me he preparado".

¿Qué es lo que hará Joaquín con Alejandro Sanz sobre el escenario? No te pierdas el último programa de 'La penúltima y me voy', el jueves a las 22:45 horas en Antena 3.