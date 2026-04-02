Fresas con sabayón: un postre de 10 con Karlos Arguiñano

Ingredientes (4 p.):

16-20 fresas

4 yemas de huevo

80 g de azúcar

30 ml de vino Marsala

hojas de menta para decorar

Elaboración

Para hacer el sabayón, pon 4 dedos de agua a hervir en un cazo. Introduce las yemas en un bol (que encaje sobre el cazo para hacer baño maría), añade el azúcar y monta con la varilla eléctrica hasta que la crema doble su volumen.

Cuando esté bien espesa, incorpora el vino Marsala poco a poco, sin dejar de batir, para evitar que las yemas se corten. Continúa batiendo constantemente sobre el baño maría durante unos 5 minutos más, hasta conseguir una crema esponjosa y con volumen.

Limpia las fresas, ábrelas por la mitad y repártelas en 4 platos. Coloca los platos sobre una bandeja de horno. Napa las fresas con el sabayón y calienta la gratinadora a máxima potencia. Coloca la bandeja en la parte de arriba del horno. Gratina durante 2-3 minutos, hasta que el sabayón coja un ligero color dorado. Sírvelas calientes (aunque también pueden comerse templadas o frías). Decora con una hoja de menta.

Consejo:

Lava las fresas con el rabito verde. Si lo retiras antes, el agua entrará al interior y les quitará sabor.