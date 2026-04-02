Fácil y delicioso
Fresas con sabayón: un postre de 10 con Karlos Arguiñano
Si buscas un postre rápido, vistoso y que sorprenda, apunta esta receta de Arguiñano. Estas fresas con sabayón lo tienen todo para triunfar en cualquier ocasión.
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Ingredientes (4 p.):
- 16-20 fresas
- 4 yemas de huevo
- 80 g de azúcar
- 30 ml de vino Marsala
- hojas de menta para decorar
Elaboración
Para hacer el sabayón, pon 4 dedos de agua a hervir en un cazo. Introduce las yemas en un bol (que encaje sobre el cazo para hacer baño maría), añade el azúcar y monta con la varilla eléctrica hasta que la crema doble su volumen.
Cuando esté bien espesa, incorpora el vino Marsala poco a poco, sin dejar de batir, para evitar que las yemas se corten. Continúa batiendo constantemente sobre el baño maría durante unos 5 minutos más, hasta conseguir una crema esponjosa y con volumen.
Limpia las fresas, ábrelas por la mitad y repártelas en 4 platos. Coloca los platos sobre una bandeja de horno. Napa las fresas con el sabayón y calienta la gratinadora a máxima potencia. Coloca la bandeja en la parte de arriba del horno. Gratina durante 2-3 minutos, hasta que el sabayón coja un ligero color dorado. Sírvelas calientes (aunque también pueden comerse templadas o frías). Decora con una hoja de menta.
Consejo:
Lava las fresas con el rabito verde. Si lo retiras antes, el agua entrará al interior y les quitará sabor.
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