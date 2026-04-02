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Fresas con sabayón: un postre de 10 con Karlos Arguiñano

Si buscas un postre rápido, vistoso y que sorprenda, apunta esta receta de Arguiñano. Estas fresas con sabayón lo tienen todo para triunfar en cualquier ocasión.

Fresas con sabayón

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Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (4 p.):

  • 16-20 fresas
  • 4 yemas de huevo
  • 80 g de azúcar
  • 30 ml de vino Marsala
  • hojas de menta para decorar

Elaboración

Para hacer el sabayón, pon 4 dedos de agua a hervir en un cazo. Introduce las yemas en un bol (que encaje sobre el cazo para hacer baño maría), añade el azúcar y monta con la varilla eléctrica hasta que la crema doble su volumen.

Cuando esté bien espesa, incorpora el vino Marsala poco a poco, sin dejar de batir, para evitar que las yemas se corten. Continúa batiendo constantemente sobre el baño maría durante unos 5 minutos más, hasta conseguir una crema esponjosa y con volumen.

Limpia las fresas, ábrelas por la mitad y repártelas en 4 platos. Coloca los platos sobre una bandeja de horno. Napa las fresas con el sabayón y calienta la gratinadora a máxima potencia. Coloca la bandeja en la parte de arriba del horno. Gratina durante 2-3 minutos, hasta que el sabayón coja un ligero color dorado. Sírvelas calientes (aunque también pueden comerse templadas o frías). Decora con una hoja de menta.

Consejo:

Lava las fresas con el rabito verde. Si lo retiras antes, el agua entrará al interior y les quitará sabor.

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