Judías verdes con patatas y salsa de calabacín: la receta fácil y saludable de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano comparte una receta sencilla y colorida de judías verdes con patatas, jamón y una cremosa salsa de calabacín. Una opción nutritiva, ligera y perfecta para cualquier día de la semana.

Las judías verdes destacan por su aporte de fibra, vitaminas y antioxidantes, mientras que las patatas y el jamón suman sabor y textura. El toque de la salsa de calabacín convierte este plato en una opción deliciosa y equilibrada.