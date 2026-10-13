Para toda la familia
Muslos de pavo con pasas y pistachos de Arguiñano: “Este guiso tiene un toque diferencial”
Karlos Arguiñano ha preparado un guiso de pavo al que le ha incorporado un toque diferencial con uvas pasas y pistachos. Una receta que hará que toda tu familia se siente a disfrutar en la mesa.
Publicidad
Ingredientes (4 p.):
- 4 muslos de pavo (cortados en dos)
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 boniato
- 1 tomate
- 2 dientes de ajo
- 50 g de uvas pasas
- 50 g de pistachos (pelados)
- 1 cucharadita de harina refinada de maíz
- 1 l de caldo de pollo
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración:
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica los ajos, la cebolla y la zanahoria e introduce todo en la cazuela. Rehoga durante 6-8 minutos aproximadamente. Pela y corta el boniato en dados. Sazona y sofríe todo durante 4-5 minutos más. Agrega el tomate rallado y deja cocinar a fuego suave un par de minutos más.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona el pavo y rehógalo hasta que se dore. Después, pásalo a la cazuela de las hortalizas. Vierte el caldo, tapa y cocina a fuego suave durante 25-30 minutos.
Agrega los pistachos y las pasas, y mezcla bien. Cocina a fuego suave durante 10 minutos más.
Diluye la harina de maíz en un poco de agua y mezcla para que se disuelva. Añádela a la salsa para que espese (si no lo ves necesario, sáltate este paso).
Publicidad