Muslos de pavo con pasas y pistachos de Arguiñano: “Este guiso tiene un toque diferencial”

Ingredientes (4 p.):

4 muslos de pavo (cortados en dos)

1 cebolla

1 zanahoria

1 boniato

1 tomate

2 dientes de ajo

50 g de uvas pasas

50 g de pistachos (pelados)

1 cucharadita de harina refinada de maíz

1 l de caldo de pollo

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración:

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica los ajos, la cebolla y la zanahoria e introduce todo en la cazuela. Rehoga durante 6-8 minutos aproximadamente. Pela y corta el boniato en dados. Sazona y sofríe todo durante 4-5 minutos más. Agrega el tomate rallado y deja cocinar a fuego suave un par de minutos más.

Rehoga bien las verduras | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona el pavo y rehógalo hasta que se dore. Después, pásalo a la cazuela de las hortalizas. Vierte el caldo, tapa y cocina a fuego suave durante 25-30 minutos.

Dora el pavo | antena3.com

Agrega los pistachos y las pasas, y mezcla bien. Cocina a fuego suave durante 10 minutos más.

Agrega los pistachos y las pasas | antena3.com

Diluye la harina de maíz en un poco de agua y mezcla para que se disuelva. Añádela a la salsa para que espese (si no lo ves necesario, sáltate este paso).