Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para toda la familia

Muslos de pavo con pasas y pistachos de Arguiñano: “Este guiso tiene un toque diferencial”

Karlos Arguiñano ha preparado un guiso de pavo al que le ha incorporado un toque diferencial con uvas pasas y pistachos. Una receta que hará que toda tu familia se siente a disfrutar en la mesa.

Muslos de pavo con pasas y pistachos de Arguiñano: “Este guiso tiene un toque diferencial”

Muslos de pavo con pasas y pistachos de Arguiñano: “Este guiso tiene un toque diferencial”

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (4 p.):

  • 4 muslos de pavo (cortados en dos)
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 boniato
  • 1 tomate
  • 2 dientes de ajo
  • 50 g de uvas pasas
  • 50 g de pistachos (pelados)
  • 1 cucharadita de harina refinada de maíz
  • 1 l de caldo de pollo
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica los ajos, la cebolla y la zanahoria e introduce todo en la cazuela. Rehoga durante 6-8 minutos aproximadamente. Pela y corta el boniato en dados. Sazona y sofríe todo durante 4-5 minutos más. Agrega el tomate rallado y deja cocinar a fuego suave un par de minutos más.

Rehoga bien las verduras
Rehoga bien las verduras | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona el pavo y rehógalo hasta que se dore. Después, pásalo a la cazuela de las hortalizas. Vierte el caldo, tapa y cocina a fuego suave durante 25-30 minutos.

Dora el pavo
Dora el pavo | antena3.com

Agrega los pistachos y las pasas, y mezcla bien. Cocina a fuego suave durante 10 minutos más.

Agrega los pistachos y las pasas
Agrega los pistachos y las pasas | antena3.com

Diluye la harina de maíz en un poco de agua y mezcla para que se disuelva. Añádela a la salsa para que espese (si no lo ves necesario, sáltate este paso).

Crema de sopa de ajo con queso y frutos secos

Las 6 recetas de sopas reconfortantes de Karlos Arguiñano más fáciles y sabrosas

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Publicidad

Programas

Muslos de pavo con pasas y pistachos de Arguiñano: “Este guiso tiene un toque diferencial”

Muslos de pavo con pasas y pistachos de Arguiñano: “Este guiso tiene un toque diferencial”

Democracia 21

Miriam González crea Democracia 21: "Llamamos a toda esa gente que no sabe a quién votar y que ha perdido la ilusión"

Ceuties esperan a los Reyes

Los Reyes llegan a Ceuta entre la emoción de los vecinos: "Hoy es un día grande, pero que no se olviden de Ceuta"

Montse Mínguez PSOE
ELECCIONES GENERALES

Montse Mínguez (PSOE): "Con las ganas que tienen la derecha de elecciones, ahora parece que tienen miedo"

Miquel Valls desde la estación
CAOS EN EL AVE

Miquel Valls no llega al programa por el colapso ferroviario: "Cada vez el servicio es peor y más caro"

Un analista de seguridad, sobre la presencia de buques de guerra marroquíes en aguas españolas:” Es muy extraño e inquietante”
EMBARCACIONES MARROQUÍES

"Puede dar un salto a un conflicto": la alerta de Gil Garre sobre los buques de guerra marroquíes que navegaban en España durante la entrada masiva

El presidente del Gobierno ha confirmado que buques de guerra marroquíes entraron en aguas españolas a finales de julio. ¿Es casualidad que coincida esta presencia con la entrada masiva de migrantes a Ceuta? Lo hablamos con el analista de seguridad Chema Gil Garre.

Estafa perro
Estafa

Intentan estafar a Raquel tras robarle a su perra: "Me han llegado a pedir 5.000 euros"

Alguien robó a su perrita Luna mientras estaba esperando fuera de una tienda. Ahora, su caso ha conseguido ganar popularidad y hay quien intenta engañarla para sacarle dinero.

Ballesteros en Espejo Público

El general Ballesteros, tras confirmarse la presencia de buques marroquíes en España: "Es un hecho gravísimo para forzar la soberanía de Ceuta y Melilla"

Ceutíes esperan a lo Reyes

Los ceutíes esperan a los Reyes en Ceuta: "Qué casualidad que se han limpiado las playas ahora que venían y se acercan las elecciones"

Así es Maluma fuera de los escenarios: las preguntas de Trancas y Barrancas sacan su lado más personal

Así es Maluma fuera de los escenarios: las preguntas de Trancas y Barrancas sacan su lado más personal

Publicidad