Denuncian que su compañero de piso habría metido cristales en el potito de su hijo: "Nos quieren desalojar a la fuerza"

Claudia y Yoelsis viven con miedo a salir de su habitación por culpa de sus compañeros de piso, quienes, tras varias amenazas, han dado un paso más: podrían haber metido cristales en el potito de su bebé.

"Yo escuché por la noche cómo alguien iba a la cocina y me encontré que me faltaba una botella de vidrio", cuenta Claudia, "sacaron toda la basura y se fueron de la casa".

Tras descubrir que uno de los potitos de su hijo de 10 meses contenía trozos de cristal, Claudia llamó a la policía. Desde el primer momento ambos sospecharon de sus compañeros de piso, con quienes no tienen buena convivencia desde hace meses y quienes, tras ser detenidos, han sido puestos en libertad.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con los padres afectados, que asegura que temen no solo por su vida, sino también por la de su bebé. "Nos quieren desalojar de la habitación a la fuerza, robándome y haciendo cosas así", advierte Yoelsis.

El enfrentamiento entre Yoelsis y Claudia con la otra pareja viene de hace tiempo. Según ellos, han sido meses de insultos y amenazas: una pesadilla de la que aseguran tener pruebas.