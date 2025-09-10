Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Programa 2

¿Le ayudarán sus conocimientos futbolísticos a evitar la caída? Ángel se la juega con un equipo de Segunda

El integrante del equipo de Nevalia intenta razonar una importante respuesta teniendo en cuenta la Liga de fútbol.

Patri Bea
Publicado:

Nevalia, el equipo de nadadores que compite esta noche en Juego de pelotas, ha querido ir sobre seguro en su primera ronda y ha escogido una categoría en la que aparentemente se sienten seguros todos los integrantes: capitales.

La cara de todos ha cambiado cuando han descubierto que debían marcar aquellas ciudades con más de 100.000 habitantes. Lugo y Jaén han sido las que más dudas les han generado y han consensuado qué decisión tomar en base a sus teorías.

“Yo pienso en el fútbol y el Lugo está en segunda y eso quiere decir que igual tiene más habitantes”, ha razonado Ángel apostando de lleno por la ciudad gallega y convenciendo finalmente a sus compañeros. ¿Habrán tomado la decisión correcta? ¡Descúbrelo dándole play al vídeo de arriba!

