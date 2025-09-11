Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 11 DE SEPTIEMBRE

Jorge Fernández confiesa el espantoso remedio que le dieron una noche de pedo

El presentador asegura que se ha convertido en toda una tradición.

Jorge Fernández confiesa el espantoso remedio que le dieron una noche de pedo

Publicidad

¿Cuántos remedios caseros para la resaca conoces? Jorge Fernández ha confesado uno cuanto menos asqueroso.

Silvia, la concursante del atril rojo ha sido la afortunada en resolver este curioso panel sobre un remedio casero que el presentador ha corroborado: “Me lo dieron una vez hace tiempo”

Jorge Fernández se ha justificado diciendo: “Una mala noche la tiene cualquiera”. “¡Seguro que fue hace poco!”, bromea Joaquín sobre la noche de pedo del presentador.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Jorge Fernández confiesa el espantoso remedio que le dieron una noche de pedo

Jorge Fernández confiesa el espantoso remedio que le dieron una noche de pedo

Josep Borrell en Espejo Público.

Borrell, sobre la amenaza de guerra en Europa en su nueva sección ‘Una ventana al mundo': "La OTAN ha dicho firmeza, pero prudencia"

Lucía sale victoriosa de un tremendo fallo que casi le deja sin panel

Lucía sale victoriosa de un tremendo fallo que casi le deja sin panel

Mar Flores
A partir de las 17:00

Mar Flores, dispuesta a hablar de las grandes polémicas de su vida, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Jorge Fernández pide un favor a Lucía: “Pregúntale cuál es su secreto”
MEJORES MOMENTOS | 11 DE SEPTIEMBRE

Jorge Fernández pide un favor a Lucía: “Pregúntale cuál es su secreto”

Su vida tras el vídeo viral.
Confesión

"Me pagan para que me muera en directo": Simón Pérez y Silvia Charro confiesan en Espejo Público el calvario que conmociona a España

En 2017 Simón Pérez y Silvia Charro protagonizaron un vídeo hablando sobre hipotecas en el que parecía que ambos habían consumido sustancias. Hoy ambos cuentan en Espejo Público como aquel vídeo viral fue el inicio de una espiral de declive y degradación de la que no han conseguido salir.

Maribel Sanz, sobre Mar Flores
Mar Flores

Maribel Sanz, amiga de Mar Flores, habla del "percance" con su exmarido Carlo Costanzia: "Yo le dije: no te cases con él"

La modelo y presentadora Maribel Sanz tenía una relación cercana con Mar Flores en uno los episodios de su vida más traumáticos. Maribel asegura que "Mar con lo de su exmarido no miente".

Polémica Miguel Carcaño.

Primera reacción de la madre de Marta del Castillo al traslado de cárcel de Carcaño: “Se sentía el rey del mambo, pero tampoco hacía falta que lo llevaran a una prisión con piscina climatizada”

El postre exprés, veraniego y refrescante, de Karlos Arguiñano: mousse de nectarina

Mousse de nectarina, la receta de Arguiñano que te ayuda a mantener la piel luminosa

Rollo de carne picada relleno con salsa de aceitunas negras, de Arguiñano: fuente de proteína de alta calidad

Arguiñano te muestra cómo preparar un rollo de carne relleno con salsa de aceitunas negras, ideal si buscas proteínas de alta calidad

Publicidad