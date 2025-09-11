Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con ella

La actriz Ana Ruiz, sobre la enfermedad de José Luis Gil: "Sigue siendo él, con sus limitaciones, pero sigue siendo él"

El actor José Luis Gil atraviesa la etapa más difícil de su vida. Desde hace cuatro años se recupera de un ictus que le apartó de la vida pública con el apoyo de su familia y de amigos como Ana Ruiz.

Ana Ruiz

Sara Sanz Navarro
Publicado:

José Luis Gil, el actor conocido por su papel de Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva, sufría un ictus isquémico que le cambiaba la vida en 2021. Desde entonces, el actor se ha apartado del foco público para recuperarse.

Ayer, su hija Irene Gil confesaba que estaban siendo momentos muy duros, pero que gracias al apoyo de familiares y amigos del actor como Ana Ruiz, José Luis avanza poco a poco.

Hija José Luis Gil

"Me siento parte de su familia", nos cuenta la actriz Ana Ruiz, que compartió proyectos con él. Según nos cuenta, va a verle a menudo y aún le reconoce: "Sigue siendo él, con sus limitaciones, pero sigue siendo él".

Ana ha querido resaltar el trabajo de la familia, que ha aprendido a recomponerse ante este duro golpe. "Su hija Irene es una jabata", señala. ¡No te pierdas sus palabras en el vídeo de arriba!

Ana Ruiz

Ana Ruiz

