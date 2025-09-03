Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Programa 1

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

El cómico ha sido derribado por una pelota y han comenzado los reproches en su equipo.

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

Los cómicos han sido los primeros en enfrentarse a la furia de las pelotas. David Fernández, como capitán, acompañado de Agustín Jiménez, Henar Álvarez, El Monaguillo y Susi Caramelo, debía adivinar qué series de las que les planteaban tenían más de 20 temporadas.

Un duelo de “estrellas del espectáculo” inaugura esta noche Juego de pelotas: cómicos contra cantantes

El Monaguillo quería situarse en otra opción, pero no le han dejado. Esto le ha llevado a colocarse en el tobogán equivocado y verse embestido por una bola que le ha eliminado lanzándole directamente a la piscina.

“El capitán no me ha dejado”, alegaba el humorista mientras se ponía el albornoz. Tal y como ha dicho, él sabía que esta no era la respuesta correcta, pero una mala comunicación en el equipo le ha llevado a terminar eliminado. ¡Así ha sido!

“Va a ser un pelotazo”: Juego de pelotas, el próximo miércoles en Antena 3

“Va a ser un pelotazo”: Juego de pelotas, muy pronto en Antena 3
