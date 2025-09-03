Mejores momentos | Programa 1
El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”
El cómico ha sido derribado por una pelota y han comenzado los reproches en su equipo.
Los cómicos han sido los primeros en enfrentarse a la furia de las pelotas. David Fernández, como capitán, acompañado de Agustín Jiménez, Henar Álvarez, El Monaguillo y Susi Caramelo, debía adivinar qué series de las que les planteaban tenían más de 20 temporadas.
El Monaguillo quería situarse en otra opción, pero no le han dejado. Esto le ha llevado a colocarse en el tobogán equivocado y verse embestido por una bola que le ha eliminado lanzándole directamente a la piscina.
“El capitán no me ha dejado”, alegaba el humorista mientras se ponía el albornoz. Tal y como ha dicho, él sabía que esta no era la respuesta correcta, pero una mala comunicación en el equipo le ha llevado a terminar eliminado. ¡Así ha sido!
