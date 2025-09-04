Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Programa 1

Agustín Jiménez, a un paso de conseguir los 100.000 euros en la Ronda Final en el Juego de pelotas

El cómico ha estado a punto de duplicar la cifra que ha conseguido su equipo durante el programa.

Agustín Jiménez, a un paso de conseguir los 100.000 euros en la Ronda Final en el Juego de pelotas

Alberto Mendo
Publicado:

Los cómicos se han impuesto a los cantantes en el duelo entre estrellas del espectáculo en Juego de pelotas. Han estado tan acertados que Agustín Jiménez, Henar Álvarez y Susi Caramelo se han quedado sin probar el agua de la piscina y sólo han caído David Fernández y El Monaguillo.

El regalo envenenado de Juanra Bonet a Susi Caramelo: los cómicos se juegan su victoria sobre los cantantes

De esta forma, los cómicos han conseguido acumular 46.000 euros. No obstante, en la Ronda Final, pueden más que duplicar esa cifra: ¡hay en juego 100.000 euros! Todo depende del capitán del equipo, de Agustín, que se enfrenta a esa última pregunta. Juanra Bonet le desvela el enunciado: “¿En la bandera de qué países figura el color rojo?”.

Después, aparecen las seis opciones, entre las que sólo una es falsa. Agustín tiene que ir apostando por los aciertos uno a uno, sufriendo la tensión de la caída de cada pelota. El cómico va por buen camino eligiendo Portugal, Venezuela y Túnez. Después, llegan las dudas entre Bosnia y Herzegovina, Malí y Eslovenia. ¡Descubre si acaba ganando los 100.000 euros!

Juanra Bonet describe su papel en Juego de pelotas: "Básicamente, disfruto de cómo sufren los demás"

Juanra Bonet describe su papel en Juego de pelotas: "Básicamente, disfruto de cómo sufren los demás"
