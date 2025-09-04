Agustín Jiménez, a un paso de conseguir los 100.000 euros en la Ronda Final en el Juego de pelotas

Los cómicos se han impuesto a los cantantes en el duelo entre estrellas del espectáculo en Juego de pelotas. Han estado tan acertados que Agustín Jiménez, Henar Álvarez y Susi Caramelo se han quedado sin probar el agua de la piscina y sólo han caído David Fernández y El Monaguillo.

De esta forma, los cómicos han conseguido acumular 46.000 euros. No obstante, en la Ronda Final, pueden más que duplicar esa cifra: ¡hay en juego 100.000 euros! Todo depende del capitán del equipo, de Agustín, que se enfrenta a esa última pregunta. Juanra Bonet le desvela el enunciado: “¿En la bandera de qué países figura el color rojo?”.

Después, aparecen las seis opciones, entre las que sólo una es falsa. Agustín tiene que ir apostando por los aciertos uno a uno, sufriendo la tensión de la caída de cada pelota. El cómico va por buen camino eligiendo Portugal, Venezuela y Túnez. Después, llegan las dudas entre Bosnia y Herzegovina, Malí y Eslovenia. ¡Descubre si acaba ganando los 100.000 euros!