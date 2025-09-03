Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”

Con Rosa ya eliminada, Angy Fernández, Carlos Baute, Blas Cantó y Melody se enfrentaban a una pregunta musical. El equipo de los artistas debía dar con cuatro títulos de zarzuelas. Su objetivo era no perder más jugadores tras la caída de El Monaguillo a la piscina.

En esta ocasión, tal y como ha dicho Juanra Bonet, las bolas iban a caer en dos tandas. Por ello, Carlos, que ya había visto cómo sus compañeros se salvaban, se ha quedado solo ante el peligro: “Dios mío, que estrés”, comentaba.

Finalmente, el cantante ha terminado cayendo a la piscina y quedando eliminado, dando un consejo para todos los concursantes. “Pónganse en las tres primeras”, decía, asegurando que se pasa muy mal siendo el último en pie. ¡Imperdible!