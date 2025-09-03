Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 1

Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”

El cantante ha sido el último de su equipo en saber si la bola le enviaría al agua o no.

Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”

Publicidad

Con Rosa ya eliminada, Angy Fernández, Carlos Baute, Blas Cantó y Melody se enfrentaban a una pregunta musical. El equipo de los artistas debía dar con cuatro títulos de zarzuelas. Su objetivo era no perder más jugadores tras la caída de El Monaguillo a la piscina.

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

En esta ocasión, tal y como ha dicho Juanra Bonet, las bolas iban a caer en dos tandas. Por ello, Carlos, que ya había visto cómo sus compañeros se salvaban, se ha quedado solo ante el peligro: “Dios mío, que estrés”, comentaba.

Finalmente, el cantante ha terminado cayendo a la piscina y quedando eliminado, dando un consejo para todos los concursantes. “Pónganse en las tres primeras”, decía, asegurando que se pasa muy mal siendo el último en pie. ¡Imperdible!

Gran estreno de Juego de pelotas, esta noche en Antena 3: "Nos vamos a mojar"

Juego de pelotas, un éxito internacional que llega muy pronto a Antena 3
Antena 3» Programas» Juego de pelotas

Publicidad

Programas

Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”

Carlos Baute se queda solo ante el peligro: “Dios mío, qué estrés”

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

El Monaguillo, primer eliminado de Juego de pelotas: “El capitán no me ha dejado”

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"
Se moja

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"
Su opinión

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"
En El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"

El periodista ha reflexionado sobre el paso de José Luis Rodríguez Zapatero por la política española.

Arturo Pérez-Reverte se moja al hablar de Vox: "Es el comodín de todos menos del PP, es el gran revulsivo político"
El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte se moja al hablar de Vox: "Es el comodín de todos menos del PP, es el gran revulsivo político"

El escritor no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre un partido político que cree que está creciendo mucho en nuestro país.

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"

españoles bonanza

Pérez-Reverte lo tiene claro: "En las tragedias, los españoles somos mejores que en la bonanza porque el Estado falla siempre"

Publicidad